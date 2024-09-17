تعليق صحيفة قطرية على خسارة الغرافة امام استقلال ايران: الغرافة يسقط والتاريخ يتكرر!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خسر فريق الغرافة القطري لكرة القدم أمام فريق استقلال ايران بنتيجة 3-0 في أول مباراة له في دوري النخبة الآسيوي الليلة الماضية في طهران، وعاد إلى بلاده دون أن يسجل أي نقطة على الأقل.

وفي إشارة إلى تكرار التاريخ للغرافة في المباراة أمام منافسه الإيراني هذه المرة في دوري النخبة الآسيوي، كتبت صحيفة الراية القطرية: "رغم أن أمس كانت المباراة الثالثة في تاريخ فريقي الغرافة والاستقلال، إلا أن هذه المباراة وكانت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها الغرافة بنتيجة 3-0 أمام هذا الخصم. وتعادل هذان الفريقان مرتين قبل مباراة الأمس، وفي المباراة الأولى عام 2010، فاز الاستقلال على الغرافة 3-0 على ملعب آزادي في طهران، وانتهت مباراة الإياب في الدوحة بالتعادل 1-1.

وفي جزء آخر من تقرير هذه الصحيفة القطرية، مع الإشارة إلى كواليس أهداف الاستقلال، جاء: هدف الغرافة المبكر في مرماه غير إثارة المباراة وحتى منتصف الشوط الأول تقدم الغرافة واستمر الضغط الهجومي للاعبي الاستقلال. ورغم استحواذ الغرافة على الكرة في وسط الملعب، إلا أنهم لم يتمكنوا من خلق خطورة على مرمى الاستقلال، وانهار هذا الفريق تماما بعد تلقيه الهدف الثاني، وهو ما أدى في النهاية إلى تسجيل الهدف الثالث للخصم".

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