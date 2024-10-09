10 أطنان من المساعدات الطبية الايرانية في طريقها إلى لبنان  

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "محمد حسين أستادآقا"، الرئيس التنفيذي التابعة الى العتبة الرضوية المقدسة قال: "إن العتبة الرضوية المقدسة وبهدف مساعدة الشعب اللبناني المتضرر من الهجوم الجوي للكيان الصهيوني، يقوم بتحضير شحنة أدوية تزن 10 أطنان بهدف إرسالها إلى لبنان".

وأشار إلى أنه وفقاً للخطط الموضوعة وبمشاركة مالية شعبية، ومن خلال 16 فرعاً لصيدلية "ثامن" في جميع أنحاء البلاد، تم تحديد وتجميع الأدوية اللازمة لمستشفيات لبنان وإرسالها إلى المستودع المركزي في طهران، والشحنة قيد التعبئة والتحضير في الوقت الحالي.

وأوضح المدير العام لمؤسسة الكرامة الرضوية أن القيمة المالية لـ 126 صنفاً من المستلزمات الطبية تزيد عن 80 ألف دولار أمريكي، وتم تسليمها إلى المؤسسة لإرسالها إلى لبنان.

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