تحميل وإرسال 10 شاحنات محملة بالمواد الصحية والطبية والغذائية إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم غداً تحميل وإرسال 10 شاحنات من المواد الصحية والطبية والغذائية إلى لبنان في منظمة الإغاثة والإنقاذ.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال مساعدات إيرانية إلى لبنان وسوريا خلال عدة دفعات من قبل هذه المنظمة.

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