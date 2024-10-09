هجوم صاروخي وسيبراني بالتزامن...العميد جباري يكشف كيف فوجئ العدو الصهيو-الامريكي في "الوعد الصادق2"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المستشار العسكري للقائد العام للحرس الثورة الإسلامية في إيران قال خلال كلمة له في المؤتمر الدولي التاسع بعنوان "حقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة": "أعلنت وسائل الإعلام الغربية مثل بي بي سي أن القبة الحديدية الاسرائيلية أشبه بـ "مصفاة حديدية"، حيث أن صواريخ إيران أصابت الأهداف المحددة بنجاح".

وأضاف: "بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، نفذنا هجمة سيبرانية ضد أنظمة الدفاع لدى العدو، مما أتاح عبور الصواريخ بنجاح وإصابة الأهداف الحساسة"، مضيفا: "هذه العمليات أدت إلى تعرض الأمريكيين والكيان الصهيوني لصدمة عسكرية واستخباراتية كبيرة".

وأوضح العميد جباري أن هذه الهجمات أسفرت عن تضرر قواعد مهمة للصهاينة، بما في ذلك حظائر مقاتلات F-35 حيث تم تدمير عدد من طائراتهم.

وتابع قائلاً: "هذه كانت مجرد جزء صغير من القوة الصاروخية والعسكرية لإيران. لقد حطمنا هيبتهم الزائفة والشيطانية".

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