اذا قام العدو بأي حماقة، ستكون عملية "الوعد الصادق 3" شديدة للغاية

قال علاء الدين بروجردي في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء، مشيراً إلى ضرورة تعزيز قدرات الرادع العسكري: إن التغيرات النوعية التي شهدتها عملية "الوعد الصادق 2" مقارنةً بـ"الوعد الصادق 1" كانت مؤثرة للغاية، وقد رأى العالم كله عظمة الصواريخ فرط الصوتية التي أدخلناها الى الميدان.

وأضاف: بطبيعة الحال، إذا ارتكب الكيان الصهيوني وحلفاؤه أي خطأ مرة أخرى، فإن عملية "الوعد الصادق 3" التي سترد بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون شديدة للغاية و مختلفة تماماً عن العمليات السابقة.

الأمريكيون هم السبب الرئيسي لأزمات المنطقة

وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الأمريكيين هم السبب الرئيسي لأزمات المنطقة، مؤكداً: صحيح أن الجرائم في المنطقة تُرتكب ظاهرياً من قِبل الكيان الصهيوني، لكن الولايات المتحدة تقدّم المساعدات العسكرية لإسرائيل وتدعم جرائم هذا النظام البغيض.

وأكّد بروجردي أنه في حال قام العدو بأي تحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو اعتدى على بلادنا، فإننا حتماً سنظهر بوجه جديد من الناحية الدفاعية والعسكرية، وسنردّ عليهم بردّ أقوى من المرات السابقة.

يجب أن نحافظ على أقصى قدر من الردع العسكري

وأكد النائب عن أهالي مدينة "لارستان" في مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة تعزيز مستوى الردع العسكري لإيران، قائلاً: يجب أن نحتفظ بأقصى قدر من القدرة على الردع العسكري.

وأوضح هذا النائب في مجلس الشورى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد طوّرت قدراتها الصاروخية على مدى العقود الماضية، ويجب علينا بالتأكيد مواصلة تعزيز قدراتنا العسكرية.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في سياق تعزيز قدراتها العسكرية، لا تقيد نفسها بأي قيود باستثناء ما ورد في الاتفاق النووي والنقطة التي أشار إليها قائد الثورة حول "القنبلة النووية".

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