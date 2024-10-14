إيران ستصبح عضواً مساهما في بنك بريكس

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس البنك المركزي الايراني في ختام زيارته لموسكو الذي شارك من خلالها في اجتماع رؤساء البنك المركزي لدول اعضاء بريكس: "أبرمنا اتفاقات جيدة جداً في المجالين المالي والنقدي. خلال الفترة التي كانت فيها إيران تشغل منصب أمين عام مجموعة بريكس، توصلنا إلى اتفاقات جيدة مع البنك المركزي الروسي، حيث اتفقنا على ربط شبكات البطاقات والتعاون المالي والنقدي، وتم طرح جميع هذه الاتفاقات في مجموعة بريكس".

وأضاف محمدرضا فرزين: "لدينا نظام دفع بين الدول يعتمد على العملات المحلية، وكان هذا أحد مواضيع اجتماعنا الاخير وان الصين وروسيا وإيران مهتمة بشدة بهذا الموضوع".

وتابع: "البنك التنموي الجديد الذي أنشأته مجموعة بريكس يمكنه تحقيق العديد من أهداف التنمية لدول المجموعة، حيث إن البنك الدولي اليوم يعمل وفق أهداف الولايات المتحدة والدول الغربية"، مضيفا: "نأمل أن يقوم البنك التنموي الجديد بهذا الدور لصالح دول بريكس، ونعتزم أن نصبح عضوا مساهما في هذا البنك".

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