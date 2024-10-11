بزشكيان:العلاقة بين إيران وروسيا علاقة استراتيجية/بوتين:التعاون معكم يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وقال: علاقتنا مع روسيا صادقة واستراتيجية.

وأعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لفرصة اللقاء مع نظيره الروسي، وقال: من الناحية الاقتصادية والثقافية، علاقاتنا تزداد قوة يوما بعد يوم. وينبغي تسريع عملية التعاون المتنامية بين إيران وروسيا وفقا لإرادة القادة الكبار في البلدين والحاجة إلى تعزيز هذه العلاقات.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران وروسيا تتمتعان بقدرات متبادلة وتكاملية جيدة ويمكنهما مساعدة بعضهما البعض، مضيفا: مواقفنا في العالم أقرب بكثير إلى بعضنا البعض من الآخرين.

وأعرب الرئيس بزشكيان عن أمله في الإسراع بتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، وأكد على تطوير تعاون بين البلدين وقال: آمل أن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية خلال قمة بريكس في روسيا.

وفي إشارة إلى الوضع الحرج في المنطقة، قال الدكتور: إن الكيان الصهيوني لا يحترم أي إطار قانوني وإنساني دولي والوضع في المنطقة حرج. ولا تريد الدول الأوروبية والأميركية أن تستمر العلاقات بين دول المنطقة على أساس الهدوء والسكينة.

بوتين: التعاون مع إيران يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا

كما أعرب الرئيس الروسي في هذا اللقاء عن ارتياحه لهذا الحوار وقال: إن التعاون بين البلدين يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، ويجري العمل على تطوير العلاقات وزيادة حجم التجارة بين الجانبين بشكل جيد.

وأثناء دعوته رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في قمة بريكس وعقد اجتماع ثنائي مشترك، قال فلاديمير بوتين: "نحن نتعاون بشكل مشترك على المستوى الدولي وتقييماتنا ونهجنا العالمي هو نفسه".

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