وزير الدفاع الايراني: الكيان الصهيوني تلقى ضربات لا يمكن تعويضها في مجالات عديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الدفاع الايراني العميد نصيرزاده في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد في جامعة مالك اشتر التكنولوجية، مثلما هُزم الكيان الصهيوني على يد محور المقاومة في عام 2006، فقد تلقى اليوم ضربات لا يمكن تعويضها في العديد من المجالات.

وأوضح وزير الدفاع أن هناك اليوم توقعات كبيرة من جامعات البلاد، وخاصة جامعة مالك اشتر التكنولوجية، وقال: "أمل البلاد يكمن في أن تكون الجامعات فعالة في إزالة الاختناقات الصناعية من خلال التواصل مع الصناعات والتقنيات الجديدة ".

وذكر العمید نصیر زاده أن الجامعة يجب أن تنتج العلم وأضاف: لا ينبغي تقييم مقالات الطلاب والحكم عليها فقط بالمعايير الموجودة خارج البلاد، بل يجب أيضًا استخدام نتائج هذه المقالات في خدمة التنمية الصناعية وتحقيق التقدم.

واستمراراً لهذا الحفل أوضح وزير الدفاع الفروق الجوهرية بين النظام الإسلامي والنظام الغربي وأضاف: نحن مع الحق وفي مدرسة الإمام الحسين (ع) وعلينا أن نهزم العدو بالقوة. وينبغي أيضًا إعطاء الأولوية للأنشطة التعليمية والثقافية في الجامعة، لأن العدو يهاجم البلاد في هذا المجال أيضًا، ويجب أن تكونوا أنتم الطلاب على هبة الاستعداد لمواجهة العدو.

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