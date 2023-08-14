العميد نصير زاده: إيران وروسيا يتعاونان لضمان الامن على المستوى الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد عزيز نصيرزاده الذي وصل موسكو يوم الاثنين على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، إن عصر العالم أحادي القطب انتهى وإيران وروسيا يتعاونان لضمان الأمن على المستوى الدولي.

وتم الترحيب بالوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى، الذي سافر إلى روسيا بناءً على دعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي وكان في استقبالهم كاظم جلالي سفير إيران في موسكو والجنرال أوليك فيتاليفيتش من وزارة الدفاع الروسية.

وسافر وفد رفيع المستوى من القوات المسلحة الإيرانية إلى موسكو بهدف المشاركة في أحداث الدفاع والأمن الدولية لروسيا الاتحادية.

وبحسب إعلان رضا خسروي مقدم الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية في موسكو، فقد شارك وفد عسكري إيراني رفيع المستوى في حفل افتتاح مؤتمر ومعرض روسيا العسكري الدولي اليوم الاثنين، كما انه زار الوفد الايراني المعرض مع عدد من رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة.

وايضا سيشارك رئيس الوفد العسكري لبلادنا في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 ويلقي كلمة حول موضوع الوضع في العالم متعدد الأقطاب في الاجتماع الأول لهذا المؤتمر.

ويقام المعرض العسكري والدفاعي الدولي "منتدى الجيش الروسي" من يوم الاثنين لمدة أسبوع في باتريوت بارك بالقرب من موسكو.

وبناءً على ذلك، تعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية لجمهورية إيران الإسلامية، أثناء مشاركتها النشطة في هذا المعرض، أجزاء مختلفة من المنتجات العسكرية والدفاعية لبلدنا أمام المشاركين الروس وأكثر من 60 دولة في العالم.

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