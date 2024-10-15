فيديو..زواية اخرى من حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان

شاهد في هذا الفيديو من زاوية اخرى حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان.