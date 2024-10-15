https://ar.mehrnews.com/news/1949639/ ١٥/١٠/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م رمز الخبر 1949639 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٥/١٠/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م فيديو..زواية اخرى من حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان شاهد في هذا الفيديو من زاوية اخرى حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان. تحميل 9 MB رمز الخبر 1949639 کپی شد محتوى ذات صلة العميد اسماعيل قاآني يستقبل جثمان الشهيد نيلفروشان العميد قاآني سيتسلم وسام "الفتح" من قائد الثورة الاسلامية العميد قاآني يرسل رسالة إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع اطفال فلسطين سمات العميد قاآني العميد عباس نيلفروشان فيلق القدس
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