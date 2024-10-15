  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م

فيديو..زواية اخرى من حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان

فيديو..زواية اخرى من حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان

شاهد في هذا الفيديو من زاوية اخرى حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان.

تحميل 9 MB

رمز الخبر 1949639

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات