العميد قاآني يرسل رسالة إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع اطفال فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، برسالة الى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع اطفال فلسطين .

وأعلن مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته على جميع المشاركين في هذا المؤتمر وقال ان بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين.

وبحسب تقرير مهر، نشرت بعض وسائل الإعلام المعاندة، في الأيام القليلة الماضية، شائعة اغتيال العيمد قاآني خلال إحدى هجمات الكيان الصهيوني على لبنان.

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