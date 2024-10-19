عراقجي یتباحث مع أردوغان حول الأوضاع في غزة ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي غرد على صفحته في منصة اكس، حول اجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: تم بحث العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا وآخر التطورات في المنطقة.

وأضاف: إيران وتركيا، باعتبارهما جارتين كبيرتين ومؤثرتين في المنطقة والعالم الإسلامي، اذ تتفقان في الرأي حول التهديد الخطير الذي تشكله اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني بلا حدود على أمن واستقرار المنطقة، تؤكدان الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للمجازر بحق الأبرياء وكبح جماح الترويج للحرب ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في غزة ولبنان.

والتقى عراقجي ووزراء الخارجية المشاركون في اجتماع آلية التعاون الإقليمي للقوقاز المعروفة باسم "3 + 3" يوم الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وكان عراقجي قد وصل صباح الجمعة إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في الجولة الثالثة من اجتماعات جنوب القوقاز. وخلال الفترة الاخيرة ، قام رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني بعدة جولات الى دول المنطقة شملت لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية وقطر والعراق وعمان والأردن ومصر، في اطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بآخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

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