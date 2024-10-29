عراقجي: الجواز الألماني لا يمنح الحصانة لأحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كتب على صفحته في منصة إكس، أن المواطن الإيراني "جمشيد شارمهد" بكل وضوح وبلا خجل تبنى مسؤولية الهجوم الإرهابي على مسجد "حسينية" الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا بريئا من بينهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 200 شخص في هذا الهجوم.

ولفت عراقجي إلى أنه يوجد وثائق بقدر كافي في متناول اليد من أجل التحقق من هذا الأمر مؤكدا ان الجواز الألماني لا يمنح الحصانة لأي كان فما بالكم لشخص مجرم إرهابي.

مخاطبا نظيرته الألمانية انالينا بيربوك قائلا: توقفي عن التستر ولعب الألعاب النفسية وكفوا عن دعم قتلة الأطفال والإرهابيين ولا تختبئوا وراء شعارات حقوق الإنسان المنافقة متابعا لم ننس الأسلحة الكيميائية التي قدمها الألمان لنظام صدام.

وأضاف حكومتكم متواطئة في الإبادة الجماعية التي يستمر بها الكيان الإسرائيلي ألمانيا هي المورد الثاني للأسلحة الفتاكة للكيان الإسرائيلي في عمليات الإبادة الجماعية في غزة والقتل في لبنان.

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