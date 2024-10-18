متحدث الخارجية: ايران مستعدة للتعاون مع شركائها لارساء السلام والاستقرار في المنطقة

واضاف متحدث الخارجية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بمنصة اكس اليوم : ان وزير الخارجية (الايراني) الدكتور عراقجي، حضر صباح الجمعة، الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الية 3+3 الاقليمية باستضافة اسطنبول.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون مع شركائها للتأكد من ارساء السلام والاستقرار والصداقة والنمو الاقتصادي، بناء على اساس احترام مبادئ الاستقلال والمساواة في السيادة ووحدة الاراضي بالنسبة لجميع دول المنطقة.

وتابع بقائي هامانة : ان الارتقاء بمستوى التعاون والتبادل الاقتصادي وتعزيز التعامل بين الشعوب، يحضى بأهمية كثيرة لتعزيز السلام والامن في المنطقة.