حزب الله يطلق مسيرة باتجاه منطقة قيساريا حيث محل إقامة نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة العربي، أن طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء والطائرات أثناء توجهها إلى منطقة قيساريا محل مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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اخترقت طائرة مسيرة لحزب الله و الأجواء والطائرات أثناء توجهها إلى منطقة قيساريا محل مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة العربي، أن طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء والطائرات أثناء توجهها إلى منطقة قيساريا محل مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
/انتهى/
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