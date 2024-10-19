أول رد فعل نتنياهو على الهجوم بالطائرات المُسيّرة لحزب الله على محل إقامته

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني،علَّق على إصابة طائرة مُسيّرة لمقر إقامته في قيساريا قائلًا في مقطع فيديو: "سنواصل التقدم والقتال حتى النهاية!"

وبحسب تقارير شبكة "العربي"، أصابت طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله صباح اليوم المبنى الذي يقيم فيه نتنياهو داخل الأراضي المحتلة. وأكدت شبكة "المسيرة" نقلًا عن مكتب نتنياهو أن الطائرة أصابت مكان إقامته في قيساريا، لكنه لم يكن متواجدًا في المبنى وقت الهجوم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الإجراءات الأمنية لحماية قادة الكيان الصهيوني قد تم تعزيزها بعد هجوم الطائرة المُسيّرة من حزب الله على منزل نتنياهو.

في وقت سابق، أقرت وسائل إعلام عبرية بأن "هذا الصباح بدأ بطريقة مضطربة ومتوترة للغاية. الهجمات في المناطق الشمالية مستمرة منذ الليلة الماضية ولم تتوقف. حزب الله اللبناني ردّ على اغتيال يحيى السنوار وقد شهدنا هذا الرد صباح اليوم."

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