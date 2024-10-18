‏المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة

أفادت وكالة مهر للانباء أنه نفذت المقاومة الاسلامية في لبنان عمليات جهادية جديدة استهدفت فيها تجمعات وثكنات ومواقع العدو على الحدود اللبنانية الفلسطينية وأصدرت بيانات حول هذه العمليات:

البيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الجمعة 18-10-‌‏2024، تجمعاً ‏لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 18-10-2024‏

‏14 ربيع الثاني 1446 هـ

البيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:10 من فجر يوم الجمعة 18-10-‌‏2024، للمرة الثانية ‏تجمعًا لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى ‏بصلية صاروخية كبيرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 18-10-2024‏

‏14 ربيع الثاني 1446 هـ

البيان رقم 3:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وبعد رصد لتحركات لجنود العدو "الإسرائيلي" عند أطراف بلدة كفركلا قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:05 من فجر يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 باستهدافها بقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 18-10-2024‏

‏14 ربيع الثاني 1446 هـ

البيان رقم 4:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وردًا على ‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 مستعمرة "زفلون" بصلية ‏صاروخية كبيرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 18-10-2024‏

‏14 ربيع الثاني 1446 هـ

/انتهى/