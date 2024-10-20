مجزرة مروعة ببيت لاهيا وحزب الله يقصف مدنا ومواقع عسكرية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في اليوم الـ380 من العدوان على غزة، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 70 فلسطينيا إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، وارتكب مجزرة أخرى في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في الأثناء، واصلت المقاومة في القطاع استهداف جنود وآليات الاحتلال، كما واصل حزب الله من ناحيته إطلاق صواريخه ومسيراته تجاه المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا استهدافه مواقع عسكرية كذلك.

وفيما أصرت إسرائيل على أن هناك دورا لإيران في استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهجوم بمسيرة صباح أمس، نفت طهران صلتها بالهجوم.

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