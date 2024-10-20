ردا على مزاعم امارات الباطلة..تغيير اسم شارع سفارة امارات في طهران إلى "الجزر الإيرانية الثلاث"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو الهئية الرئاسية لمجلس بلدية طهران سوده نجفي، أعلن عن تقديم مقترح عاجل لتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية في طهران من "مهستان" إلى "الجزر الإيرانية".

واشار نجفي إلى أن أحد المواضيع المهمة التي تم طرحها في الأيام الأخيرة على الرغم من التوترات الجارية في المنطقة، هو البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس تعاون الخليج الفارسي بشأن ملكية الجزر الإيرانية الثلاث، وقد تكرر هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة مرة أخرى من قبل الدول العربية.

وأوضح نجفي أنه تماشيا مع الدبلوماسية العامة والرد الحاسم على مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها فيما يتعلق بالاراضي الإيرانية، والتي تصدر مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة من قبل بعض الدول في الخليج الفارسي والتي يقل عمرها حتى عن أشجار شارع وليعصر أحد شوارع طهران قمنا بتقديم مقترح عاجل لتغيير اسم شارع مهستان الواقع في شارع إيران زمين،حيث تقع سفارة الإمارات العربية المتحدة في طهران إلى شارع "الجزر الإيرانية".

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