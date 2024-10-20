بيان السفارة الإيرانية في لبنان حول استشهاد سيدة إيرانية في اعتداء صهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان أصدرت بياناً بشأن استشهاد سيدة إيرانية في لبنان نتيجة هجمات الكيان الصهيوني، وجاء فيه: "بكل أسف نبلغ أبناء وطننا الأعزاء بأنه نتيجة للهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني يوم السبت 19 من شهر أكتوبر، استشهدت إحدى السيدات الإيرانيات المقيمات في لبنان، السيدة «معصومة كرباسي»، مع زوجها في هجوم على مكان عام في منطقة جونية بلبنان."

وأضاف البيان: "تتقدم سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بخالص التهاني والتعازي إلى أبناء وأقارب هذه الشهيدة، وتدين بشدة هذا العمل الوحشي من قبل الصهاينة الذين يستهدفون المدنيين الأبرياء. كما تدعو السفارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، عاجلة وفعالة، لحماية أرواح الأبرياء الذين يتعرضون باستمرار لتهديد آلة الحرب الصهيونية."

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