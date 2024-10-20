الخارجية الايرانية تدين اغتيال سيدة ايرانية على يد الصهاينة في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، بشدة جريمة الكيان الصهيوني الجديدة المتمثلة في الاغتيال الوحشي للسيدة للإيرانية الشريفة وأم خمسة أطفال السيدة معصومة كرباسي وزوجها اللبناني الدكتور رضا عواضة واعرب عن تعازيه لأسرة هذين الزوجين الكريمين باستشهادهما.

وفي إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم نشره حول اغتيال هذه المرأة الإيرانية وزوجها في مكان مدني وشارع مزدحم، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا الإجراء الذي قام به الكيان الصهيوني بأنه مثال كامل على الارهاب وكذلك جريمة الحرب، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمتابعة القضية ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه.

واشاد بقائي بالمكانة المشرفة لهذه الأم العزيزة التي يعتبر سجلها العلمي والبحثي واهتمامها بمجال الدعم الإعلامي للمقاومة دليلا على ثقافتها العالية، معتبرا وحشية النظام الإسرائيلي في اغتيالها دليلا آخر على مدى عداوة هذا الكيان المتأصلة لإيران والإيرانيين، وطالب السلطات الحقوقية بعدم الصمت أمام هذا القتل التعسفي الذي يعد جزءا من جرائم الإبادة الجماعية والقتل في فلسطين ولبنان.

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