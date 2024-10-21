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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٤٦ م

برلماني لبناني:

"هوكشاين" سيعود خالي الوفاض من لبنان والمقاومة في طور استخدام سلاح جديد

"هوكشاين" سيعود خالي الوفاض من لبنان والمقاومة في طور استخدام سلاح جديد

قال النائب السابق في البرلمان الإيراني حسن يعقوب أن المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتاين، سيتفاجئ في لبنان وسيعود منه خالي الوفاض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع النشرة اللبناني، أن النائب السابق في البرلمان الإيراني حسن يعقوب تعليقا على زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتاين إلى بيروت، قائلا: إن سيتفاجئ في بيروت، سيأتي ويعود من لبنان خالي الوفاض.

وأضاف أنه رغم كثافة الغارات الصّهيونيّة على أبنية فارغة بشريّا وماليّا لمواكبة زيارة الموفد الرّئاسي الأميركي آموس هوكشتاين اليوم، الّذي يريد جسّ نبض المقاومة للحصول على استسلام غير مشرّف من خلال تعديل القرار 1701، بانسحاب المقاومة إلى الليطاني، وتعزيز سيطرة وانتشار الجيش اللبناني، وفرض رئيس جمهوريّة يضمن هذه المصالح، فإنّه سيتفاجأ بواقع معاكس.

ولفت إلى أنّ المقاومة قد أبلغت رئيس مجلس النّواب نبيه برّي أنّها في مرحلة استخدام أسلحة جديدة متطوّرة، وأنّ إيلام العدو سيزداد، ولذلك المطلوب وقف إطلاق النّار أوّلا مشدّدا على أنّ الواقع أنّ هذه الزّيارة لن تحقّق شيئًا، وهي الأخيرة قبل انتخابات الرّئاسة الأميركيّة، والأخيرة قبل الضّربة الإسرائيليّة لإيران، الّتي سيتبعها ردّ وتصعيد كبير.

/انتهى/

رمز الخبر 1949815
شیرین سماره

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