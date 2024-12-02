حزب الله يحذر الكيان الصهيوني: قد أُعذر من أنذر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، عن تنفيذها رداً دفاعياً أولياً تحذيرياً، مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لـ "جيش" الاحتلال في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي بيانٍ لها، قالت المقاومة إن الرد جاء على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

واتخذت الخروقات أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.

وأيضاً تم تنفيذ هذه العملية، بعد مراجعات عديدة للجهات المعنية لوقف هذه الخروقات، إلا أنّها لم تفلح، بحسب بيان المقاومة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد قال إن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز الـ52 خرقاً.

ودعا بري، لجنة المراقبة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر إلزام "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها.



كما رأى رئيس مجلس النواب، أنّ ما تقوم به قوات الاحـ.تلال من أعمال عدوانية يمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.