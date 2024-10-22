بزشكيان: أعضاء مجموعة بريكس يسعون إلى السيطرة على الولايات المتحدة والدولار في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني قبل مغادرته إلى روسيا وحضور قمة دول بريكس في مطار مهرآباد الدولي، إن هذه الرحلة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي سيد بوتين، وفي الواقع، هذا اجتماع للدول الأعضاء في مجموعة بريكس الذين يتطلعون إلى التعددية في العالم.

وأضاف: أعضاء بريكس شكلوا منظمة لهذا السبب ويتطلعون إلى الوحدة والتماسك من أجل السيطرة على القوة بلا منازع التي خلقتها أمريكا والدولار في المنطقة والعالم.

وأكد بزشكيان: "من الطبيعي أن يكون لدينا تفاعلات واتفاقيات جيدة ومناسبة في مجال الزراعة والطاقة والصناعة والتجارة والسياحة مع اعضاء مجموعة بريكس".

وتابع رئيس بلادنا: في هذه الرحلة، ستتاح لنا فرصة التحدث مع رؤساء روسيا والصين والهند وعدد من الدول الأخرى الحاضرة في هذه القمة.

ونوه بزشكيان: من الطبيعي أن يعبر كل رئيس عن آراء بلاده فيما يتعلق بدول بريكس وكيفية التفاعل مع بعضها البعض، وأتصور أن هذه القضية يمكن أن تعزز تواصلنا [ضد] الأحادية التي تنتهجها أمريكا في العالم.

وتابع: أمريكا بشموليتها تفرض عقوبات على أي حكومة تريدها، ويمكن لمجموعات مثل بريكس أن تكون وسيلة للخروج من شمولية هذا البلد.

وقال رئيس بلادنا: هذه هي زيارتي الرسمية الأولى لقمة بريكس، في حين تعتبر إيران العضو الرئيسي في هذه المجموعة، والعديد من الدول تطالب بأن تصبح العضو الرئيسي في هذه المجموعة.

ومن الجدير بالذكر؛ تنطلق اليوم قمة بريكس الـ16 في قازان بروسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك في هذا الاجتماع الدولي كعضو رسمي ودائم في بريكس لاول مرة.

بريكس هي مجموعة دولية تقودها القوى الاقتصادية الناشئة.

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