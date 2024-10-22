رئيس الجمهورية يحضر مجلس الشورى الاسلامي لتقديم مشروع قانون الموازنة للعام القادم

وأأفادت وكالة مهر للأنباء، وفقا للمادة 182 المعدلة من قانون مجلس الشورى الايراني ، يتم تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 1404( (يبدأ من 20 آذار/مارس 2025) الى مجلس الشورى الإسلامي على مرحلتين، في المرحلة الأولى تتضمن جزأين من مادة واحدة تتعلق بالأحكام اللازمة لتنفيذ موازنة الدولة بأكملها وسقف موارد الموازنة العامة للحكومة من خلال الفصل بين الإيرادات ونقل الأصول الرأسمالية والمالية ومكوناتها الرئيسية، والمرحلة الثانية مراجفة الجداول التفصيلية المتضمنة أرقام الموازنة في مجلس الشورى الاسلامي.

هذا ويعرض الجزء الأول على مجلس الشورى الاسلامس في موعد أقصاه 22 تشرين الاول/اكتوبر من كل عام. ويرسل الجزء الثاني الى مجلس الشورى الاسلامي ايضا خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الجزء الأول من قانون الموازنة.

ومن جهته رحب رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" في بداية خطابه في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له معربا عن امتنانه وتقديره لتقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 1404 في الوقت المحدد.

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