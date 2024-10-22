الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى موسكو للمشاركة في قمة دول بريكس التي ستعقد في مدينة قازان.

ومن المقرر أن يلقي بزشكيان كلمة في الاجتماع الاصلي لقمة بريكس وان يشارك في الاجتماع الاول لقمة بريكس بلاس.

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