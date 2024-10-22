  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م

للمشاركة في قمة بريكس

الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا

الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا

توجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا للمشاركة في قمة دول بريكس التي ستعقد في مدينة قازان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى موسكو للمشاركة في قمة دول بريكس التي ستعقد في مدينة قازان.

ومن المقرر أن يلقي بزشكيان كلمة في الاجتماع الاصلي لقمة بريكس وان يشارك في الاجتماع الاول لقمة بريكس بلاس.

/انتهى/

رمز الخبر 1949818
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات