خلال لقاء لهما في الكويت...عراقجي يدعو نظيره الكويتي لزيارة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي التقى وتباحث مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا اليوم الثلاثاء في الكويت.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء آخر التطورات في المنطقة وتشاورا حول سبل توقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان. ودعا في هذا اللقاء وزير الخارجية الايراني، نظيره الكويتي لزيارة إيران.

كما التقى عراقجي الذي وصل الكويت الليلة الماضية وتشاور مع ولي العهد لهذا البلد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وكذلك شارك وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام الهامة في الكويت وأجاب على أسئلة الصحفيين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية إلى الكويت استمرارا لجولته الإقليمية الخامسة لبحث آخر التطورات في غرب آسيا ومحاولة وقف جرائم الكيان الصهيوني.

هذا وتوجه عراقجي امس الاثنين أولاً إلى البحرين، وبعد لقائه السلطات البحرينية، غادر إلى الكويت.

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