السفير الايراني لدى الكويت يسلم رسالة عراقجي لنظيره الكويتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت، التقى عصر اليوم الإثنين، وزير خارجية هذا البلد، وسلّمه رسالة خطية من وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقد نقل محمد توتونجي، إلى جانب تحيات الدكتور عباس عراقجي، الرسالة الخطية من وزير الخارجية.

وخلال هذا اللقاء، قال توتونجي: إن الاغتيالات الممنهجة التي تستهدف العلماء النوويين والقادة العسكريين، والمجازر التي تُرتكب بحق مئات المواطنين الإيرانيين العزّل، تُعد مثالًا صارخًا على الإرهاب الحكومي، وهذه الهجمات تمثل انتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة، وقد نُفذت دون تنسيق مع الولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب عبدالله اليحيا عن شكره لوزير الخارجية، وأكد – نيابة عن جميع دول مجلس التعاون الخليجي – إدانته لهذا العدوان الوحشي، كما جدد استعداد الكويت لتقديم أي نوع من الدعم والمساعدات الطبية والإنسانية.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وأكدا على ضرورة استمرار الحوار الثنائي من أجل تعزيز العلاقات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.