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٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٩ م

وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت

وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، التقى اليوم الثلاثاء ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

ووصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي فجر الثلاثاء إلى الكويت على رأس وفدا رفيع المستوى لمواصلة المشاورات والاجتماعات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

والتقى عراقجي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتعد الكويت الوجهة العاشرة من زيارات وزير الخارجية الايراني الاقليمية في الفترة الاخيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949849

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