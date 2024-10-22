قاليباف: الشهيد السنوار شكل رمز لاستمرار النضار/ على الدول الإسلامية دعم جبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" الیوم الثلاثاء في تصريح خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، الذي عقد اليوم بمشاركة عدد من سفراء الدول الإسلامية لدى ايران. : ان شهادة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد الشهيد يحيى السنوار، شكل رمزا لاستمرار النضال؛ مؤكدا على الدول الإسلامية بضرورة دعم جبهة المقاومة.

واضاف قاليباف : لم يعد هناك وقت للتساهل مع الكيان المحتل، ومن واجب جميع الدول الإسلامية أن تتحد لمواجهة هذا الكيان.

وتابع : إن الكيان الإسرائيلي لا يفهم لغة الحوار، ولا يمكن وقف جرائمه إلا من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها الدول الإسلامية.

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي، إلى الأزمات الداخلية والمشاكل الأمنية التي يواجهها الكيان الصهيوني، قائلا : اليوم، يعيش الكيان الإسرائيلي المقيت في حالة أزمة وبقاؤه في خطر؛ مؤكدا على "المسلمين بان ألا يسمحوا لهذا الكيان الاستحواذ على موارد الدول الإسلامية لمواصلة جرائمه ضد الإخوة والأخوات المسلمين".

كما دعا قاليباف الى فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة الكيان الإسرائيلي، مردفا، بانه "يجب على الدول الإسلامية أن تستفيد من الأجواء الدولية بشكل منسق لإدانة جرائم هذا الكيان، وارغامه على وقف إطلاق النار لحماية المدنيين والمستضعفين في المنطقة".