الرئيس الايراني: الرد العقابي على المعتدي هو الحل لوقف الجريمة والعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، مع رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، حول سبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عن سبل تحسين العلاقات بين البلدين.

واعتبر الرئيس الايراني في هذا الاتصال الهاتفي صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم غير المسبوقة والمعادية للإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والأعمال الإرهابية التي يقوم بها في المنطقة، فضلا عن دعم بعض الدول الغربية لهذا الكيان باعتباره عملاً مخالفًا للمعايير الدولية وغير مسؤول، والذي من خلال تشجيع الكيان الصهيوني على الاستمرار في جرائمه، يعرض السلام والأمن في المنطقة والعالم للخطر.

وقال إنه وفقا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الحرب في أي جزء من العالم ليست في مصلحة أي دولة.

كما رحب الرئيس بتحسن مستوى العلاقات بين البلدين وبدء المحادثات النووية، واعتبر الوفاء بكافة التزامات الطرفين شرطا لنجاح هذه المحادثات.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في هذه المحادثة، بمزيد من المساعدة من إيران في هذا الصدد، رغم تأكيده على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وبدء المساعدات بسرعة لشعوب هذه المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العهد الجديد، وأعرب عن أمله في أن يبدأ السفراء الجدد للبلدين مهامهم في أقرب وقت ممكن.

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