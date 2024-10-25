اللواء سلامي: لقد رسم الشهيد حيدري صورة مجيدة للأطباء الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزى اللواء حسين سلامي قائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، في رسالة، باستشهاد "الدكتور علي حيدري" في الهجوم الإرهابي والإجرامي بطائرات مسيرة للكيان الصهيوني الغاشم على لبنان.

وقال القائد العام لحرس الثورة: إن هذا الشهيد والمجاهد النبيل بحضوره الميداني في تقديم المساعدات للجرحى والمرضى والمحتاجين في المنطقة، رسم صورة رائعة وملهمة للشرف والعزيمة المهنية.

ومع التعازي بفقد ذلك الطبيب الملتزم والخدوم، أهنئ عائلته الكريمة والمجتع الطبي وكل إيراني ومواطن يعيش في لبنان، وأطلب منهم الثبات على طريق الشهداء.

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