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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ ص

اللواء سلامي: على الصهاينة أن لا يثقوا في قوة ثاد المحدودة ويعلمو اننا سنهزمهم

اللواء سلامي: على الصهاينة أن لا يثقوا في قوة ثاد المحدودة ويعلمو اننا سنهزمهم

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي انه على الصهاينة ان لايثقوا في القوة المحدودة لمنظومة ثاد الامريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سلامي اليوم الخميس: "على الكيان الصهيوني ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة".

واضاف: "مهما اطلقتم النار، فنحن سنطلق النار اضعافا بعدة مرات ولايمكنم الانتصار، ولكن نحن نهزمكم".

وتابع: "إن ارضا صغيرة تعتمد على البحر في 98% من اقتصادها يجب أن تفكر أكثر في اتخاذ قراراتها، لان أي قرارات غير منطقية من الكيان الصهيوني قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه".

وصرح قائد حرس الثورة: "نحن بفضل الله نقف أمام هذه العصابة الشريرة. والأميركيون مخطئون أيضاً في أنهم ربطوا سمعتهم السياسية بالكيان الصهيوني المجرم، وجعلوا أنفسهم منبوذين ومعزولين في العالم بين الأمم".

وقال اللواء سلامي: "اليوم يعرف العالم أميركا من خلال القنابل التي تسقط على أطفال غزة ولبنان".

/انتهى/

رمز الخبر 1949923

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