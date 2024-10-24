اللواء سلامي: على الصهاينة أن لا يثقوا في قوة ثاد المحدودة ويعلمو اننا سنهزمهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سلامي اليوم الخميس: "على الكيان الصهيوني ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة".

واضاف: "مهما اطلقتم النار، فنحن سنطلق النار اضعافا بعدة مرات ولايمكنم الانتصار، ولكن نحن نهزمكم".

وتابع: "إن ارضا صغيرة تعتمد على البحر في 98% من اقتصادها يجب أن تفكر أكثر في اتخاذ قراراتها، لان أي قرارات غير منطقية من الكيان الصهيوني قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه".

وصرح قائد حرس الثورة: "نحن بفضل الله نقف أمام هذه العصابة الشريرة. والأميركيون مخطئون أيضاً في أنهم ربطوا سمعتهم السياسية بالكيان الصهيوني المجرم، وجعلوا أنفسهم منبوذين ومعزولين في العالم بين الأمم".

وقال اللواء سلامي: "اليوم يعرف العالم أميركا من خلال القنابل التي تسقط على أطفال غزة ولبنان".

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