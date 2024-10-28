اللواء سلامي: لايمكن للكيان الصهيوني ان يتصور ما هي عواقب العدوان على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء حسين سلامي استشهاد شهداء الدفاع الجوي للجيش في رسالة موجهة الى اللواء موسوي، في إشارة إلى الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني في ساحة المعركة والعمل الأخير غير المشروع وغير القانوني لهذا الكيان في مهاجمة أماكن في عدة محافظات من البلاد.

وقال اللواء سلامي إن العمل غير الشرعي وغير القانوني الذي يقوم به الكيان الصهيوني في قتل الأطفال، والذي فشل في تحقيق أهدافه المشؤومة مع جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، يظهر خطأ الحسابات وأيضا عجز هذا الكيان في ساحة المعركة مع مقاتلي جيش الإسلام العظيم وجبهة المقاومة خاصة في غزة ولبنان، والتي سيكون من غير الممكن تصور عواقبها المريرة على المحتلين.

وبعث اللواء سلامي التحية إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين سجلوا أسماءهم بوعي في كتاب المجاهدين والشهداء لتحرير القدس الشريف والدفاع عن الثورة والنظام والوطن الإسلامي؛ سائلا الباري تعالى علو الدرجات لهؤلاء الشهداء واستمرار النجاح لمقاتلي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة القوية الأخرى للبلاد في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وخاصة مواجهة تهديدات الأعداء تحت راية الإسلام والدين وتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية .

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