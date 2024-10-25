سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ قليل سُمعت عدة أصوات تشبه الانفجارات في أنحاء طهران.

ولا يزال مصدر الصوت مجهولا، لكن بحسب صحافيين من وكالة مهر، فقد سُمعت هذه الأصوات في جنوب وغرب العاصمة طهران.

ولم يسمع حتى الآن أي صوت إطلاق صواريخ أو تحليق طائرة في سماء طهران.

كما أن الوضع في مطاري الإمام الخميني (رض) ومهرباد في طهران طبيعي ولم يحدث أي شيء في هذين المطارين.

ويعرض هذا الفيديو مشاهد من مصفاة طهران، عند الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي والوضع على مايرام.

وهنا مشاهد لمطار الإمام الخميني (رض) في هذه الأثناء

على الرغم من الإشاعات المتداولة إلا ان الوضع في طهران على ما يرام، ولا صحّة لما يتم تداوله.

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