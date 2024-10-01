عارف: على المجتمع الدولى الرد على جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف عارف اليوم الثلاثاء في اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، من المؤسف ان المجتمع الدولي التزم الصمت خلال العام الماضي تجاه الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان المحتل ضد الابرياء في فلسطين المحتلة.

وتابع للاسف ان عجز المجتمع الدولي عن اعلان وقف اطلاق النار في غزة ادى الى توسيع نطاق الحرب والقتل في المنطقة.

واستطرد: ان الكيان الصهيوني لا يلتزم باي من القوانين الدولية وليس له اي التزام بالقيم الانسانية والاخلاقية وحقوق الانسان مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها القبول باستمرار هذه الاوضاع.

وشدد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعمل على احلال الامن والاستقرار في المنطقة كشريكة موثوقة بها في المنطقة وتؤكد على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار عارف الى الامكانيات التي تتمع بها ايران بما فيها الموانئ الايرانية واعرب عن امله بان توفر الارضية لانضمام ايران كعضو مراقب في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي.