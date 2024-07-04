الادميرال ايراني: عملية الوعد الصادق شتت طيران العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الأدميرال أمير الإيراني قائد البحرية الايرانية إن الأمر الصريح للقائد الأعلى هو المشاركة بحماس في المشهد الانتخابي، ونحن كجنود الولاية سنستمع لأمر القائد الأعلى ونعمل على المشاركة في الانتخابات ودعوة الناس للمشاركة بمسؤولية".

وتابع الأميرال الإيراني مشيراً إلى عملية وعد الصادق : في عملية وعد الصادق، عندما دخلت الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية أجواء العراق، شاهدنا انتشاراً واسعاً لطيران العدو على شاشة الرادار، و وبفضل الله نجحنا في تحقيق أهدافنا من العملية، وتم إجراء العملية وحافظنا على جاهزية 100% لمواصلة العملية.

وفي الختام، وأثناء تكريم ذكرى شهداء الخدمة، أشار قائد البحرية: من المناسب أن نتذكر الشهيد رئيسي الذي قال لي في آخر حضور له في جامعة الإمام الخميني لعلوم وتقنيات البحار في نوشهر: بحرية الجيش، جعلت من المستحيل ممكنا.