استراتيجية الكيان الصهيوني: هجوم ضعيف وتضخيم إعلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكيان الصهيوني يحاول تضخيم هجومه المحدود والفاشل على إيران، لكن العديد من المحللين يرون أن الهجوم لا يمكن مقارنته بعملية "وعد الصادق 2" التي شملت إطلاق ما لا يقل عن 180 صاروخًا باليستيًا نحو أهداف عسكرية وأمنية صهيونية.

وبحسب واشنطن بوست، أصاب 20 صاروخ قاعدة "نفاتيم" الجوية، فيما ضربت ثلاثة صواريخ أخرى قاعدة "تل نوف" وسط الأراضي المحتلة. وقد اعترف نتنياهو بشدة عملية "وعد الصادق 2" حين قال بعد الهجوم: "لقد أطلقوا علينا مئات الصواريخ في واحدة من أكبر الهجمات في التاريخ."

كما كتب المحلل "جوتام كانفيو" في صحيفة تلغراف البريطانية عقب العملية أن "إيران أثبتت قدرتها على اختراق أكبر منظومات الدفاع الجوي."

وتأتي هذه الاعتداءات الجديدة من قبل الكيان الصهيوني بينما أكدت إيران مرارًا حقها في الدفاع عن نفسها في وجه هذه الاعتداءات، مشيرةً إلى أنها لا ترغب في توسيع الحرب والتوتر في المنطقة، لكنها مستعدة لأي سيناريو وسترد بقوة على أي اعتداء.

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