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١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٧ م

على هامش اجتماع مجلس الوزراء؛  

تعلیقا على نشر منظومة "ثاد" في الاراضى المحتلة...وزير الدفاع الايراني: ليس شيئا جديدا

تعلیقا على نشر منظومة "ثاد" في الاراضى المحتلة...وزير الدفاع الايراني: ليس شيئا جديدا

قال وزير الدفاع الايراني، العميد عزيز نصير زاده بخصوص خبر نشر منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" في المنطقة: "إن منظومة "ثاد" هي منظومة مضادة للصواريخ الباليستية، وليست بالشيء الجديد، ونحن نعتبره جزءًا من الحرب النفسية.  

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، قد صرَّح على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وفي حديثه مع الصحفيين ردًا على تهديدات الكيان الصهيوني ونشر منظومة "ثاد" في المنطقة، قائلاً: "منظومة ثاد هي منظومة مضادة للصواريخ الباليستية، وليس شيئًا جديدًا؛ ونعتبره جزءًا من الحرب النفسية".

وأضاف العميد عزيز نصيرزاده: "تهديدات الكيان الصهيوني ليست جديدة، وكانت هذه التهديدات تُطرح دائمًا".

يُذكر أن الولايات المتحدة قامت مؤخراً بتسليم الكيان الصهيوني منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ تحسباً للرد الذي توعدت به طهران في حال قیام الكيان بأي اعتداء على الأراضي الإيرانية.

ويأتي ذلك في سياق تعزيز قدرات الكيان الصهيوني الدفاعية بعدما أظهرت منظوماته عجزاً واضحاً في التصدي لهجوم"الوعد الصادق 2".

انتهى

رمز الخبر 1949664

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