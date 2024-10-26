وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن مفاوضات لانضمام إيران إلى بنك بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر عبد الناصر همتي رسالة على منصة تليغرام وكتب: ناقشت على هامش قمة بريكس في قازان الروسية، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديدة لدول بريكس (NDB) (الرئيسة السابقة لبرازيل)، عملية انضمام إيران إلى هذا البنك وشروط الانضمام.

وأضاف وزير الاقتصاد: أن رأس المال الأولي المصرح به لهذا البنك يبلغ 100 مليار دولار، ويقع المقر الرئيسي له في شنغهاي بالصين، وله ثلاثة مكاتب إقليمية في جوهانسبرغ وساو باولو وموسكو.

وتابع: شرط الاستفادة من تسهيلات هذا البنك هو الانضمام إليه كمساهم.

وأضاف همتي: إن "بنك التنمية الجديد" الذي يعتبر مرادفا لـ "البنك الدولي" للجنوب يضم حاليا 8 أعضاء: البرازيل، الهند، الصين، مصر، روسيا، بنغلادش، جنوب أفريقيا والإمارات.

وذكر: أن الهدف من هذا البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتنمية المستدامة في دول بريكس والدول النامية.

وأضاف وزير الاقتصاد: حتى الآن قام هذا البنك بتخصيص تسهيلات للدول لأكثر من 100 مشروع بقيمة نحو 35 مليار دولار في مجالات مختلفة وفقا لأهداف البنك.

/انتهى/