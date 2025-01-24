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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١٩ م

الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 18%خلال الاشهر الـ10 الاخیرة

الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 18%خلال الاشهر الـ10 الاخیرة

صرح وزير الاقتصاد والمالية الايراني عبدالناصر همتي، انه وفقا لآخر إحصاءات جمركية للتجارة غير النفطية خلال الـ10 أشهر الاخيرة، قد بلغت الصادرات غير النفطية 47.8 مليار دولار،اي بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في منشور له على حسابه الشخصي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كتب وزير الاقتصاد والمالية: وفقا لآخر إحصاءات جمركية للتجارة غير النفطية خلال الـ10 أشهرالاخيرة، فقد بلغت الصادرات غير النفطية 47.8 مليار دولار، مسجلة بذلك نموا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي، دون الأخذ في الاعتبار واردات الذهب في هذين العامين، من 12.5 مليار الى ملياري دولار.

واضاف همتي: يصل فائض الميزان التجاري (النفطي وغير النفطي) إلى أكثر من 28 مليار دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1953446

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