السفير الايراني في بكين: لقاء رئيسي إيران والصين يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "محسن بختيار"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين، في حسابه الرسمي على منصة X حول اللقاء بين رئيسي إيران والصين: اللقاء الأول بين رئيس إيران والصين خلال قمة بريكس بعد العضوية الكاملة لإيران هو خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق بين القادة في إيران والصين.

وكتب أيضًا: بالإضافة إلى الأبعاد الثنائية، فإن تعاون البلدين في اطار بريكس سيؤدي إلى توطيد السلام والاستقرار الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلادنا مسعود بزشكيان والرئيس الصيني شي جين بينغ التقيا وتناقشا مع بعضهما البعض على هامش قمة بريكس في قازان بروسيا.

وأكد بزشكيان في هذا اللقاء أن الثقة المتبادلة ستتحقق من خلال الأعمال والمشاريع المشتركة، مضيفا: إن تواصلنا يجب أن يكون مبنياً على خطة ذات إطار وجدول زمني محدد في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بهدف المنفعة المتبادلة. هذا النوع من التفاعل سيؤدي إلى تعميق العلاقات بين البلدين.

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