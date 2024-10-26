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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٧ م

بقائي: العدوان الصهيوني على ايران يخولها للجوء إلى الدفاع المشروع

بقائي: العدوان الصهيوني على ايران يخولها للجوء إلى الدفاع المشروع

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي ان العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد إيران يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويخول إيران اللجوء إلى الدفاع المشروع.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي، قال في تدوينة له: العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد إيران يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويخول إيران اللجوء إلى الدفاع المشروع.

واضاف بقائي: الإيرانيون فخورون بقواتهم المسلحة التي دافعت عن وطنهم بشجاعة وتضحية وتصميم ضد العدوان الإجرامي للكيان الإسرائيلي.

وتابع متحدث الخارجية: سنتذكر دائمًا أبطالنا، قوات دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن إيران الحبيبة، وكذلك حرس الحدود الشجعان الذين كانوا هدفًا لهجوم إرهابي جبان في خاش في نفس اليوم.

رمز الخبر 1950034

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