بقائي: العدوان الصهيوني على ايران يخولها للجوء إلى الدفاع المشروع

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي، قال في تدوينة له: العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد إيران يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويخول إيران اللجوء إلى الدفاع المشروع.

واضاف بقائي: الإيرانيون فخورون بقواتهم المسلحة التي دافعت عن وطنهم بشجاعة وتضحية وتصميم ضد العدوان الإجرامي للكيان الإسرائيلي.

وتابع متحدث الخارجية: سنتذكر دائمًا أبطالنا، قوات دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن إيران الحبيبة، وكذلك حرس الحدود الشجعان الذين كانوا هدفًا لهجوم إرهابي جبان في خاش في نفس اليوم.