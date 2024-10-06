طهران: على المجتمع الدولي أن يتصدى بجدية لهتلر العصر الجديد أي "نتنياهو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ادان مواصلة الكيان الصهيوني لأعماله المعادية للإنسانية وقتل المدنيين في لبنان وفلسطين بما فيها الهجوم على مسجد في دير البلح بقطاع غزة الذي يؤوي لاجئين بلا مأوى والقصف الجوي على المباني السكنية في ضواحي بيروت.

وأشار بقائي إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي بأسلحة تبرعت بها أميركا ضد الأماكن المقدسة والمدارس والمساجد والمراكز الطبية في فلسطين ولبنان تذكر الرأي العام بجرائم تنظيم داعش متابعا ان قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية جزء لا يتجزأ من الافكار الصهيونية والتكفيرية.

وأضاف بقائي إن استمرار سياسة الإرهاب والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم الذين شرد من دياره ولجأ إلى دور العبادة والمراكز الثقافية والطبية هو مثال واضح على جريمة ضد الإنسانية لذلك ومن الجدير أن يواجه المجتمع الدولي بجدية وحزم هتلر العصر الجديد أي نتنياهو والقادة المجرمين في الكيان الصهيوني.

ولفت بقائي إلى أن سياسة انعدام الأمن في المنطقة التي ينتهجها الكيان الصهيوني تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين مضيفا أن التقاعس عن التحرك ضد هذه الجرائم سيكون له عواقب لا يمكن إصلاحها من قبل جميع دول المنطقة وخارجها. .

وأكد بقائي على ان إيران تطلب مرة أخرى من جميع دول العالم وخاصة الدول الإسلامية إرسال مساعدات إنسانية فورية للمشردين والنازحين في غزة ولبنان بكل الطرق الممكنة وباستخدام الإمكانات الهائلة التي لديهم لمواجهة سياسة الإرهاب وزعزعة الأمن في المنطقة التي يمارسها الكيان الصهيوني.

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