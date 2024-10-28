الكيان الإسرائيلي: حزب الله يستنزفنا بذكاء وبروتين متغيّر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد تشكيل السلاح الجوي سابقاً في الكيان الإسرائيلي العميد احتياط إيلان بيتون: حزب الله لا تزال لديه قوته الأساسية ويمتلك قدرات صاروخية وهو يستطيع تهديد ليس فقط الشمال إنما كل الكيان الإسرائيلي.

وأقر القائد السابق في تشكيل السلاح الجوي الإسرائيلي العميد احتياط إيلان بيتون بأن حزب الله لا يزال يمتلك قوته الأساسية، ولا يزال يمتلك أيضاً قدرات صاروخية.

وفي تصريح لقناة "آي نيوز" الإسرائيلية، قال محذراً: الحزب لا يستطيع تهديد سكان الشمال (شمال فلسطين المحتلة) فحسب، بل يمكنه تهديد إسرائيل كلها أيضاً.

وأشار إلى أن حزب الله يريد استنزاف "إسرائيل" لفترة طويلة عبر روتين متغير، لافتاً إلى أن "صفارات الإنذار في الشمال هي روتين الصباح المتوتر، وهذا يدار بكثير من الذكاء من قبل حزب الله، فهم يغيرون الوتيرة والأماكن وعدد الصواريخ".

وفي السياق نفسه، أكّد اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل زيف، أمس الأحد، أنّ حزب الله تعافى وعاد إلى وضعه الطبيعي، على الرغم من الضربات التي تلقّاها"، فيما أشار العقيد احتياط في "الجيش" الإسرائيلي جاك نيريا إلى أنّ "المقاتلين في لبنان يسمحون للجيش الإسرائيلي بالتقدّم تمهيداً لمهاجمته وإيقاعه في كمائن.

وأقرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بأنّ الواقع صعب في الشمال وإسرائيل تجبي أثماناً باهظة جداً.

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