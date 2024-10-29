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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م

انصار الله تهنئ بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله

انصار الله تهنئ بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله

بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، للمقاومة الإسلامية في لبنان انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله، في هذه اللحظة المفصلية والاستثنائية من تاريخ الحزب والمواجهة مع العدو الصهيوني.

وأقادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية في بيان اليوم الثلاثاء إن انتخاب الشيخ نعيم قاسم خلفاً لسماحة الأمين العام السابق لحزب الله سيد الشهداء على طريق القدس السيد حسن نصر الله، يؤكد أن للحزب أرضية صلبة وراسخة عصية على الانكسار.

وأشار البيان إلى أن عملية انتخاب الأمين العام بعد ملء الشواغر في مختلف المفاصل القيادية للحزب بهذه السرعة والسلاسة وبهذه الروحية الجهادية، يثبت من جديد أن حزب الله فكرة لا تموت، مؤكداً وقوفه إلى جانب القيادة الجديدة لحزب الله، ومباركاً للمقاومة هذه العمليات النوعية المتصاعدة على طريق إيلام العدو وإفشال مخططاته الخبيثة بحق لبنان شعباً ومقاومة.

رمز الخبر 1950161

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