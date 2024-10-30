تفاصيل إنتاج دواء علاجي خلوي في إيران/ تخفيض الأعراض بنسبة 100٪

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الدكتور ناصر أقدمي، المدير العام لشركة "بازساختي تسكين" القائمة على المعرفة، صرح في حوار مع مراسلها أن الدواء العلاجي الخلوي الألوجيني "دستروسل" الخاص بمرضى زراعة نخاع العظم تم إنتاجه بجهود خبراء هذه الشركة. وأضاف أن هذا الدواء هو أول علاج خلوي ألوجيني يتم إنتاجه في البلاد، وبعد اجتيازه المراحل النهائية من الاختبارات، ستبدأ مرحلة الإنتاج الكمي ، وسيتم طرحه في السوق الدوائية والعلاجية في البلاد اعتباراً من فصل الشتاء لهذا العام.

مباحثات لتصدير الدواء العلاجي الخلوي إلى العراق ودبي

وفيما يتعلق بخطط تصدير هذا الدواء العلاجي الخلوي الأول من نوعه إلى الأسواق العالمية،قال أقدمي: "بالتأكيد لدينا خطط لدخول الأسواق الدولية،وقد أجرينا بالفعل مفاوضات مع دول المنطقة مثل العراق ودبي".

كما أشار أقدمي إلى دعم نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة في إجراء الدراسات الخاصة بإنتاج هذا الدواء، وأضاف: "بفضل الوثائق والدراسات السريرية التي أجريت في مجال العلاج الخلوي ودعم نائب رئيس الجمهورية للعلوم ومنظمة الغذاء والدواء، نجحنا في إنتاج وإدخال أول منتج خلوي غير ذاتي في قائمة الأدوية الإيرانية، وسنتمكن من الاستفادة من هذا الدواء داخل البلاد من الآن فصاعداً."

الدواء «دستروسل» تم إنتاجه لأول مرة في العالم في إيران

أكد المسؤول على أهمية إنتاج هذا الدواء لأول مرة في العالم، موضحاً أن دواء «دستروسل» تم إنتاجه لأول مرة في إيران، رغم وجود منتجات مشابهة له في بعض الدول الأخرى.

وأشار المدير العام لهذه الشركة القائمة على المعرفة إلى أن إنتاج منتجات العلاج الخلوي في إيران والتخطيط لطرحها في الأسواق العالمية يمكن أن يكون له تأثير كبير في توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال التصدير على نطاق واسع.

علاج والسيطرة على المرض في 60٪ من الحالات / تقليل الأعراض بنسبة 100٪

أوضح أقدمي أن الدراسات أظهرت أن هذا الدواء الخلوي يساعد في السيطرة على المرض أو علاجه في أكثر من 60٪ من الحالات.

وقال إنه من خلال حقن دواء «دستروسل»، يمكن تقليل الأعراض بنسبة 100٪ تقريبًا، ما يساعد على إنقاذ حياة المريض.

وأضاف المدير العام أن هذا الدواء يساهم بفاعلية في تنظيم الجهاز المناعي عندما يكون مفرط النشاط ويهاجم الخلايا الذاتية، حيث يعمل على إزالة أعراض المرض.

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