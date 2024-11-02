ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الزراعة الإيراني علي رضا نوري، بأن البلاد وصلت إلى مستوى الاكتفاء الذاتي فی إنتاج القمح، وقال: "ليست هناك حاجة لاستيراد القمح حيث تم شراء 12 مليون طن من القمح من المنتجين المحليين هذا العام".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الزراعة علي رضا مهاجر: «في العام الماضي، تم إنتاج 10.5 مليون طن من القمح في البلاد واستوردنا مليون طن من القمح. وقال "هذا العام، أصبح إنتاج القمح الإيراني مكتفيا ذاتيا".

وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن إيران التي أنتجت 10.4 مليون طن من القمح عام 2021 بسبب الجفاف، أنتجت نحو 13 مليون طن من القمح في موسم حصاد 2022.

وفي عام 2022، انخفض إجمالي واردات إيران من الحبوب بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 18.3 مليون طن.

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