MBC السعودية وسيلة إعلامية لترويج تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبعد أيام من نشر تقرير على شبكة MBC السعودية يسيء إلى قادة شهداء المقاومة، والذي أثار ردود فعل غاضبة من الشباب العراقيين وأدى إلى حرق مكتب الشبكة في العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وقف نشاط شبكة MBC في العراق بسبب الإساءة إلى قادة المقاومة. وقد تزامن نشر هذا التقرير المسيء، الذي وصفت فيه هذه الشبكة السعودية قادة شهداء المقاومة بالإرهابيين، مع ردود فعل من السعودية أيضًا، حيث أعلن مجلس السياسة الإعلامية في السعودية عن استدعاء إدارة الشبكة.

وقد تضمن التقرير الذي جاء تحت عنوان "ألفية التحرر من الإرهابيين" إساءة للمكانة السامية لقادة شهداء المقاومة ورموزها، من بينهم الشهيد الحاج قاسم سليماني، والسيد حسن نصرالله، وعماد مغنية، وجهاد مغنية، وسمير قنطار، وفؤاد شكر، والسيد بدرالدين الحوثي، وأبومهدي المهندس، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار. وفي الوقت ذاته لم يتطرق التقرير إلى جرائم الكيان الصهيوني، الذي أودت جرائمه في قطاع غزة وحده بحياة أكثر من 42 ألف شخص.

ورغم أن السلطات العراقية أغلقت هذه الشبكة السعودية بسبب تكرار إساءاتها للمقاومة، وأعلنت السعودية من جانبها عن استدعاء المسؤولين عن إعداد التقرير دون ذكر اسم الشبكة، فإن نظرة إلى خلفية هذه الشبكة تُظهر أنها تتبع نهجًا يهدف إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

عرض الفيلم الوثائقي المعادي لإيران ولحزب الله «نبوءة كاساندرا»

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، الصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في يوليو 2023 بأن شبكة MBC السعودية قد عرضت فيلمًا وثائقيًا متعدد الأجزاء بعنوان «نبوءة كاساندرا»، والذي تم بيعه للشبكة السعودية من قبل "هيئة البث العامة الإسرائيلية" (كان). وذكرت هذه الهيئة الإعلامية الإسرائيلية في بيان لها أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع حقوق بث مسلسل تلفزيوني لشبكة سعودية. وصرحت الهيئة أن «ديفيد تولدانو»، مستشار السيناريو، هو من أبرم العقد مع شبكة MBC.

أما موضوع الوثائقي «نبوءة كاساندرا» فيحمل توجهات معادية لإيران وحزب الله اللبناني. حيث يتهم حزب الله وإيران بالتعاون مع عصابات المخدرات وغسل الأموال في أمريكا اللاتينية، ويتناول الوثائقي تعاون الموساد مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لمواجهة هذه العصابات.

عرض الفيديو للإسرائيليين

لم تكن هذه هي المرة الأولى للتعاون الإعلامي بين الكيان الصهيوني والإعلام السعودي؛ ففي مارس 2023 أعلنت الشركة الإسرائيلية "بارتنر" عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "شاهد" السعودية، وهي أكبر منصة عربية لخدمة «الفيديو حسب الطلب» والتي تتبع مجموعة MBC. من خلال منصة شاهد، يمكن للمستخدمين تحميل جميع الأفلام والمسلسلات والبرامج الخاصة بشبكة MBC بجودة عالية.

عرض مسلسلات المثيرة للجدل

تمتلك شبكة MBC تاريخًا سابقًا في عرض مسلسلات أثارت غضب الفلسطينيين، حيث في عام 2020، تعرضت الشبكة لانتقادات شديدة بعد عرضها لمسلسلين بعنوان «أم هارون» و«مخرج 7»، اللذين كانا يشجعان بشكل صريح الجمهور على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ومع ذلك، فإن التعاون والاتصال الإعلامي مع الصهاينة لا يقتصر على عرض المسلسلات المثيرة للجدل فقط؛ ففي يناير 2023، عرضت قناة العربية مسلسلًا بعنوان «وشوشات من غزة»، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع «مركز اتصالات السلام» الأمريكي و«صحيفة تايمز الإسرائيلية». هذا المسلسل يسلط الضوء على ما يُسمى بـ "شهادات سكان قطاع غزة"، حيث يتحدثون عن حلم "التحرر من حماس"، متجاهلين الوضع القائم في غزة والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني.

حذف المحتويات المتعلقة المقاومة

في أكتوبر 2020، أزالت منصة شاهد التابعة لشبكة MBC مسلسل «التغريبة الفلسطينية» الذي يتناول احتلال فلسطين عام 1948 من قائمتها. ولكن بعد ساعات قليلة من بدء حملة واسعة ضد هذه الخطوة، اضطرت MBC لإعادة إدراج المسلسل ضمن قائمة محتوياتها.

أثناء هذه الحملة، كان هناك استنكار لحذف مسلسل يتناول واحدة من أهم مراحل تاريخ فلسطين، وتم تنظيم دعوات لتقليل تصنيف منصة "شاهد" في متاجر غوغل الرسمية، مما أدى إلى انخفاض تصنيف هذه المنصة.

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