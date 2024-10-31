المقاومة العراقية تهاجم 5 أهداف حيوية للكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الاسلامية في العراق: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الخميس 31-10-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



وفي بيان آخر قالت، استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الخميس 31-10-2024 ، هدفاً عسكرياً في جنوب الاراضي المحتلة ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



وفي بيان آخر قالت، استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس 31-10-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



وفي بيان آخر قالت، استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس 31-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، في عملية خامسة على الأراضي المحتلة منذ ساعات الصباح الاولى حتى الان، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



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